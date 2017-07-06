Еще шесть детей госпитализировали из лагеря "Аргунь" в Забайкалье

ЧИТА, 6 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Врачи госпитализировали еще шестерых детей из лагеря "Аргунь" в Забайкальском крае, в котором ранее отравились 12 школьников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В среду вечером из лагеря "Аргунь" в больницы Читы госпитализировали 12 детей. Десять детей направили в краевую инфекционную больницу, двоих - в городскую больницу № 2. Предварительно им поставлен диагноз инфекционный гастроэнтерит легкой степени с острым течением. Всего на проблемы со здоровьем пожаловались 19 школьников, отдыхающих в лагере, один из них отказался от госпитализации. Состояние пациентов удовлетворительное.

В лагере работают специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии, проводится эпидемиологическое расследование. За воспитанниками и персоналом установлено медицинское наблюдение.

Ранее в СМИ появилась информация, что причиной госпитализации стало пищевое расстройство, вероятно, вызванное употреблением кефира. Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю начало доследственную проверку по данному факту.

По данным региональной прокуратуры, после массового отравления органы государственной власти Забайкальского края проверят все детские лагеря региона. Прокурор края Василий Войкин поручил прокурорам районов, на территории которых находятся детские оздоровительные лагеря, до конца недели принять участие в таких проверках. По их результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Детский лагерь "Аргунь" расположен в селе Тасей Читинского района возле озера Арахлей - излюбленного места отдыха жителей региона. В районной администрации уточнили, что там отдыхают дети из города Краснокаменск и Краснокаменского района, в том числе отправленные в лагерь Приаргунским производственным горно-химическим объединением.