На расселение аварийного жилья к Универсиаде-2019 в Красноярске потратят 1,8 млрд руб.

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Красноярска и Красноярского края потратят 1,8 млрд рублей на приобретение квартир для горожан, расселяемых из аварийного жилья в рамках подготовки Красноярска к Зимней универсиаде 2019 года. Об этом сообщила ТАСС в четверг представитель департамента градостроительства администрации города Оксана Покаместова.

"Средства на переселение выделяются за счет краевого бюджета на условиях софинансирования со стороны города. Всего на эти цели будет потрачено 1,8 млрд рублей", - рассказала она.

По ее словам, за счет краевого бюджета будет расселено 65 домов, где проживают около 600 семей, за счет городского бюджета - три дома, где живут 16 семей. "Расселение домов из городской части программы мы начали в 2016 году, и сейчас оно практически завершено, из 16 семей переселено 15", - сказала она.

В июле пройдут аукционы по покупке шести однокомнатных квартир общей площадью от 26 до 31 кв. м. Начальная максимальная стоимость квартир - 1,368 млн рублей. Приобретаются квартиры, построенные не ранее 2012 года. В ближайшее время будет объявлено о проведении аукционов на приобретение еще 40 квартир (15 однокомнатных, 20 двухкомнатных, четырех трехкомнатных и одной четырехкомнатной).

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние универсиады дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году Зимняя универсиада пройдет в Красноярске.