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В Сибири проходят учения кинологов-спасателей международным стандартам

Сибирь
6 июля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В учениях принимают участие 33 кинологических расчета региона

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сибирский региональный центр МЧС России проводит сертификационные испытания для спасателей-поисковиков Сибирского федерального округа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СРЦ, профессиональные кинологи подтвердят готовность участия в поисково-спасательных работах и впервые примут участие в учебных сборах по международным стандартам ООН (ИНСАРАГ).

"5 июля в Дивногорске Красноярского края на базе учебно-тренировочного комплекса Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России открылись учебно-тренировочные сборы. В них принимают участие 33 кинологических расчета. Подтвердить свое мастерство прибыли команды поисково-спасательных отрядов МЧС России, Сибирского спасательного центра, региональных служб Алтайского края, Иркутской и Новосибирской областей, а также Россоюзспаса из Красноярского края, Кемеровской и Томской областей", - сказал собеседник агентства.

Участникам предстоит пройти несколько этапов испытаний - проверка послушания и ловкости собаки, поиск пострадавших в условиях природной среды и в техногенном завале. Наиболее интересными традиционно становятся этапы поиска в лесу и в завале разрушенного здания, где роль пострадавших будут исполнять добровольцы, а задание для собак - немецких овчарок, ретриверов, лабрадоров, колли и русских спаниелей - будет усложнено отвлекающими предметами и манекенами.

В 2016 году спасатели Сибирского поисково-спасательного отряда получили аттестацию международного образца по методике ИНСАРАГ. Она позволяет принимать участие в спасательных операциях за рубежом. Было решено адаптировать и внедрить практические навыки по международным требованиям, и включить этот опыт в тренировочные занятия на сборах не только в отрядах МЧС России, но и других службах.

Учебно-тренировочный сбор и сертификационные испытания поисково-спасательных расчетов кинологической службы МЧС России Сибирского федерального округа будут проходить до 11 июля.

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