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Режим ЧС ввели в одном из районов Забайкалья из-за саранчи

Сибирь
7 июля, 7:40 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Для борьбы с насекомыми аграрии обрабатывают поля специальными веществами

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ЧИТА, 7 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Улётовского района Забайкальского края ввели на его территории режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и активности саранчи, сообщили в пятницу в администрации муниципалитета.

"Постановлением администрации района на его территории введен режим чрезвычайной ситуации из-за атмосферной и почвенной засухи и активизации вредителей сельскохозяйственных культур, в том числе саранчовых", - сказали в администрации.

Сухая и жаркая погода в Забайкальском крае, которая ранее привела к росту числа лесных пожаров, спровоцировала и увеличение численности саранчи. Площадь ее распространения превышает экономический порог вредоносности на 12,2 тыс. гектаров. Для борьбы с насекомыми аграрии обрабатывают поля специальными веществами.

В Забайкалье встречаются около 29 видов саранчовых, десять из них наиболее вредоносны. Размножение насекомых преимущественно происходит на необрабатываемых землях, особенно на пастбищах.

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