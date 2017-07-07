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На севере Тувы от сильного града пострадали посевы

Сибирь
7 июля, 8:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

По данным синоптиков, сильные дожди, ливни, грозы с крупным градом ожидаются и в пятницу

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные посевы пострадали от сильного града на севере Тувы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Сильный дождь с ветром и градом прошел во второй половине дня 6 июля в некоторых районах республики и городе Кызыле. В результате сильного и крупного града пострадал посев сельскохозяйственных культур ООО "Туранский" на территории Пий-Хемского района. Создана комиссия по обследованию посевов", - уточнили в пресс-службе.

По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные дожди, ливни, грозы с крупным градом ожидаются и в пятницу.

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