На севере Тувы от сильного града пострадали посевы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сельскохозяйственные посевы пострадали от сильного града на севере Тувы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Сильный дождь с ветром и градом прошел во второй половине дня 6 июля в некоторых районах республики и городе Кызыле. В результате сильного и крупного града пострадал посев сельскохозяйственных культур ООО "Туранский" на территории Пий-Хемского района. Создана комиссия по обследованию посевов", - уточнили в пресс-службе.

По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные дожди, ливни, грозы с крупным градом ожидаются и в пятницу.