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Три жителя Новосибирска обвиняются в инсценировке хищения индия для получения страховки

Сибирь
7 июля, 8:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, июля. /ТАСС

Обвиняемые пытались получить 43 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Трое жителей Новосибирска обвиняются в покушении мошенничестве. Они инсценировали похищение груза с содержанием редкого металла индия, чтобы получить 43 млн рублей от страховой компании, сообщила в пятницу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Три жителя Новосибирской области обвиняются в покушении на мошенничество, в том числе в сфере страхования, один из группы - в совершении заведомо ложного доноса", - говорится в сообщении.

По версии следствия, группа создала в 2013 году юридическое лицо и составила подложный договор поставки металлопродукции, содержащей дорогостоящий редкий металл индий. Обвиняемые заключили договор с компанией "Желдоральянс" о перевозке груза из Иркутска в Новосибирск и застраховали его в "Ингосстрахе". После доставки они инсценировали похищение груза со склада компании - один из участников обратился в полицию, было заведено уголовное дело.

Участников дела признали пострадавшими в преступлении, которое они сами и совершили, после чего обвиняемые обратились в страховую компанию для возмещения ущерба на сумму более 43 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Железнодорожном суде Новосибирска.

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