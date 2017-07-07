Три жителя Новосибирска обвиняются в инсценировке хищения индия для получения страховки

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Трое жителей Новосибирска обвиняются в покушении мошенничестве. Они инсценировали похищение груза с содержанием редкого металла индия, чтобы получить 43 млн рублей от страховой компании, сообщила в пятницу пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Три жителя Новосибирской области обвиняются в покушении на мошенничество, в том числе в сфере страхования, один из группы - в совершении заведомо ложного доноса", - говорится в сообщении.

По версии следствия, группа создала в 2013 году юридическое лицо и составила подложный договор поставки металлопродукции, содержащей дорогостоящий редкий металл индий. Обвиняемые заключили договор с компанией "Желдоральянс" о перевозке груза из Иркутска в Новосибирск и застраховали его в "Ингосстрахе". После доставки они инсценировали похищение груза со склада компании - один из участников обратился в полицию, было заведено уголовное дело.

Участников дела признали пострадавшими в преступлении, которое они сами и совершили, после чего обвиняемые обратились в страховую компанию для возмещения ущерба на сумму более 43 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено по существу в Железнодорожном суде Новосибирска.