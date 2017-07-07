Площадь лесных пожаров в Сибири сокращается, на Дальнем Востоке растет

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на 00:00 мск пятницы составила 18 тыс. га, на Дальнем Востоке - 11,1 тыс. га. Об этом сообщила в пятницу федеральная Авиалесохрана.

"На территории Сибири зарегистрированы лесные пожары на площади 18 тыс. га, площадь сократилась за сутки более чем на 3 тыс. га. (…) На Дальнем Востоке площадь пожаров выросла на 3 тыс. га - до 11,1 тыс.", - уточнили в ведомстве.

Ситуация в Сибири

В Красноярском крае действует 12 лесных пожаров на общей площади 1,586 тыс. га, из них на зону контроля (где возгорания не тушатся пока нет угрозы населенным пунктам и объектам экономики) приходится 1,522 тыс. га леса. Угрозы населенным пунктам нет. В Туве продолжают действовать два возгорания на общей площади 3,26 тыс. га.

В Забайкалье, где на этой неделе на смену жаре пришли дожди, ситуация стала улучшаться - общее количество пожаров, а также их площадь в зоне тушения сокращаются. "По данным на утро четверга, в восьми районах края тушат восемь действующих лесных пожаров на общей площади около 1,5 тыс. га, еще десять пожаров локализованы на 3,4 тыс. га. В тушении пожаров участвует 573 человека, в том числе 193 парашютиста-десантника "Читинской авиабазы" и "Авиалесоохраны", задействовано 83 единицы техники", - говорится в сообщении регионального Минприроды.

Кроме того, на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке региона действует 31 очаг на площади 42,7 тыс. га, из которых 10,7 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен", поэтому решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности их тушение прекращено. В общей сложности в Забайкальском крае горит свыше 45 тыс. га. В Забайкалье действует режим ЧС, власти региона продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.

В Бурятии тушатся 14 лесных пожаров на общей площади около 2,1 тыс. га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Из них продолжают действовать восемь очагов на площади чуть более 1,6 тыс. га, и шесть очагов локализованы на 500 га. На севере Бурятии продолжается наблюдение за 12 термоточками в зоне контроля, которые возникли, предположительно, из-за гроз. Их общая площадь составляет около 19,5 тыс. га.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, около 80% площадей горящих лесов приходятся сейчас на заповедные территории. "В локализованном состоянии на утро 7 июля зарегистрирован один лесной пожар в Чунском районе на площади 1150 га, на землях лесного фонда действует один пожар в Усть-Илимском районе, его площадь 3 га. На землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье" зарегистрировано четыре пожара на общей площади 8,5 тыс. га, все они локализованы", - уточнили в пресс-службе. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров не зафиксировано.

Пожары на Дальнем Востоке

Дальнем Востоке за сутки возникло 48 новых пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 47 тыс. га. Основная ее часть пришлась на Хабаровский край - 18,9 тыс. га и Якутию -17,9 тыс. га, сообщает департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. К борьбе с пожарами в регионах привлекалось 1377 человек, было задействовано 182 единицы техники и десять воздушных судов.

В Якутии площадь пожаров выросла за сутки с 3,9 тыс. га до 6,2 тыс., сообщает республиканский департамент лесного хозяйства. Для тушения лесных пожаров работают 766 человек, в том числе 262 авиапожарных, 119 работников лесной охраны, 365 мобилизованных из числа местного населения, также 20 сотрудников МЧС. Задействовано 43 единиц техники.

В Быстринском районе Камчатки введен особый противопожарный режим. Там установился высокий - четвертый класс пожарной опасности. Об этом сегодня сообщила пресс- служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

"Этот режим является временной мерой и вводится исключительно в целях предупреждения и недопущения возникновения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций. В связи с введением особого противопожарного режима "Охрана камчатских лесов", пожарная часть села Эссо и пожарный пост села Анавгай приведены в повышенную готовность с целью незамедлительного реагирования в случае возникновения природных пожаров", - говорится в сообщении.

Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение пожароопасных видов работ. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и травы на территории Быстринского района - даже малейший очаг возгорания в настоящее время может стать причиной крупного пожара.