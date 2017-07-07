Площадь лесных пожаров в Сибири сокращается, на Дальнем Востоке растет

Ученые из Томска разработали 3D-модели сердца для тренировки кардиохирурговСибирь 7 июля, 9:56
Есмантович: переговоры ЦСКА и "Трактора" по хоккеисту Нестерову скоро завершатсяСпорт 7 июля, 9:43
Три человека погибли при взрыве на руднике "Заполярный" в НорильскеПроисшествия 7 июля, 9:33
СК возбудил еще два дела по фактам артобстрелов мирного населения ДонбассаПроисшествия 7 июля, 9:04
"Расплакалась и решила рожать": как церковь помогает будущим и состоявшимся мамамОбщество 7 июля, 9:02
ЦБ отозвал лицензию у банка "Легион"Экономика и бизнес 7 июля, 8:52
Боксер Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя с УордомСпорт 7 июля, 8:51
Клуб НБА "Даллас" продлил контракт с 39-летним форвардом НовицкиСпорт 7 июля, 8:39
Ситуация с пожарами и паводками находится под контролем, доложил Пучков ПутинуПроисшествия 7 июля, 8:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на 00:00 мск пятницы составила 18 тыс. га, на Дальнем Востоке - 11,1 тыс. га. Об этом сообщила в пятницу федеральная Авиалесохрана.
"На территории Сибири зарегистрированы лесные пожары на площади 18 тыс. га, площадь сократилась за сутки более чем на 3 тыс. га. (…) На Дальнем Востоке площадь пожаров выросла на 3 тыс. га - до 11,1 тыс.", - уточнили в ведомстве.
В Красноярском крае действует 12 лесных пожаров на общей площади 1,586 тыс. га, из них на зону контроля (где возгорания не тушатся пока нет угрозы населенным пунктам и объектам экономики) приходится 1,522 тыс. га леса. Угрозы населенным пунктам нет. В Туве продолжают действовать два возгорания на общей площади 3,26 тыс. га.
В Забайкалье, где на этой неделе на смену жаре пришли дожди, ситуация стала улучшаться - общее количество пожаров, а также их площадь в зоне тушения сокращаются. "По данным на утро четверга, в восьми районах края тушат восемь действующих лесных пожаров на общей площади около 1,5 тыс. га, еще десять пожаров локализованы на 3,4 тыс. га. В тушении пожаров участвует 573 человека, в том числе 193 парашютиста-десантника "Читинской авиабазы" и "Авиалесоохраны", задействовано 83 единицы техники", - говорится в сообщении регионального Минприроды.
Кроме того, на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке региона действует 31 очаг на площади 42,7 тыс. га, из которых 10,7 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен", поэтому решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности их тушение прекращено. В общей сложности в Забайкальском крае горит свыше 45 тыс. га. В Забайкалье действует режим ЧС, власти региона продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.
В Бурятии тушатся 14 лесных пожаров на общей площади около 2,1 тыс. га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Из них продолжают действовать восемь очагов на площади чуть более 1,6 тыс. га, и шесть очагов локализованы на 500 га. На севере Бурятии продолжается наблюдение за 12 термоточками в зоне контроля, которые возникли, предположительно, из-за гроз. Их общая площадь составляет около 19,5 тыс. га.
По данным пресс-службы правительства Иркутской области, около 80% площадей горящих лесов приходятся сейчас на заповедные территории. "В локализованном состоянии на утро 7 июля зарегистрирован один лесной пожар в Чунском районе на площади 1150 га, на землях лесного фонда действует один пожар в Усть-Илимском районе, его площадь 3 га. На землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье" зарегистрировано четыре пожара на общей площади 8,5 тыс. га, все они локализованы", - уточнили в пресс-службе. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров не зафиксировано.
Дальнем Востоке за сутки возникло 48 новых пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 47 тыс. га. Основная ее часть пришлась на Хабаровский край - 18,9 тыс. га и Якутию -17,9 тыс. га, сообщает департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу. К борьбе с пожарами в регионах привлекалось 1377 человек, было задействовано 182 единицы техники и десять воздушных судов.
В Якутии площадь пожаров выросла за сутки с 3,9 тыс. га до 6,2 тыс., сообщает республиканский департамент лесного хозяйства. Для тушения лесных пожаров работают 766 человек, в том числе 262 авиапожарных, 119 работников лесной охраны, 365 мобилизованных из числа местного населения, также 20 сотрудников МЧС. Задействовано 43 единиц техники.
В Быстринском районе Камчатки введен особый противопожарный режим. Там установился высокий - четвертый класс пожарной опасности. Об этом сегодня сообщила пресс- служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Этот режим является временной мерой и вводится исключительно в целях предупреждения и недопущения возникновения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций. В связи с введением особого противопожарного режима "Охрана камчатских лесов", пожарная часть села Эссо и пожарный пост села Анавгай приведены в повышенную готовность с целью незамедлительного реагирования в случае возникновения природных пожаров", - говорится в сообщении.
Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение пожароопасных видов работ. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и травы на территории Быстринского района - даже малейший очаг возгорания в настоящее время может стать причиной крупного пожара.