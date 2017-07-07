Ученые из Томска разработали 3D-модели сердца для тренировки кардиохирургов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали 3D-модели сердца, которые служат "тренажерами" для планирования операций томских кардиохирургов, сообщили в пятницу в пресс- службе вуза.

"3D-сердце печатают из пластика, первоначально модель формируется на компьютере по результатам томографии, после чего проходит длительную обработку. Мы получаем послойную томографию, которую превращаем в объемную 3D-модель", - приводит пресс-служба слова аспиранта вуза Юрия Донцова.

Он добавил, что эта модель получается довольно грубой, так как имеет много дефектов, для печати в таком виде она не подходит. Поэтому инженеры вручную отделяют изображение сердца от других внутренних органов, сосудов и костей, с помощью фильтров сглаживают полученное изображение, вручную прорисовывают тонкие сердечные стенки. "Обработка изображения проводится не только снаружи, но и внутри. Все внутренние пустоты в 3D-модели также воспроизведены, поэтому в напечатанном виде можно увидеть не только внешнее, но и внутреннее устройство сердца", - пояснил Донцов.

Используя 3D-модели, медики могут для каждого конкретного сердца сделать симуляцию операции, уточнить диагноз, спланировать оперативное лечение, получить новые факты, которые невозможно узнать из обследования. "Эта совместная работа очень актуальна для наших кардиохирургов, в особенности для тех, кто занимается коррекцией и лечением такой сложной патологии, как врожденный порок сердца. Те методы визуализации, которые мы используем для диагностики сейчас, с одной стороны дают много информации, с другой - не позволяют заглянуть внутрь сердца, чтобы получить полное понимание процесса", - пояснил заместитель директора НИИ кардиологии, руководителя отделения неотложной кардиологии Вячеслав Рябов.

С помощью 3D-печати ученые ТПУ могут получать различную степень детализации сердца. Как отмечает Донцов, если операция планируется на каком-то конкретном участке, его можно напечатать более детально, менее детализированные модели печатаются быстрее, они могут быть полезны для обучения студентов медицинских вузов, поскольку можно напечатать не одно, а сразу несколько сердец для "тренировок" будущих врачей.

В ближайших планах политехников - печать 3D-сердца не только из пластика, но и из резины, что позволит медикам не только рассмотреть устройство сердца, но и провести на модели пробную операцию.