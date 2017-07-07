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Возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки частного вертолета в Бурятии

Сибирь
7 июля, 10:20 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 7, июля. /ТАСС

На борту Bell-206 находились два человека, один из них - пилот - от полученных травм скончался

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УЛАН-УДЭ, 7 июля. /ТАСС/. Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки частного вертолета Bell-206 в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в СК РФ.

ЧП произошло в среду, 5 июля, в районе Шумакских источников, на борту находились два человека, один из них - пилот - от полученных травм скончался.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, утром 5 июля в Окинском районе в 25 км от местности Шумак вертолет Bell-206, принадлежащий жителю города Иркутска и находящийся в аренде у одной из местных коммерческих организаций, совершил жесткую посадку. От полученных травм пилот вертолета скончался. Воздушное судно частично получило значительные повреждения.

"В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия с участием представителей МАК", - добавили в ведомстве.

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