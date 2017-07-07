Холдинг "Вертолеты России" изготовил первую партию Ми-8АМТ для ГТЛК

УЛАН-УДЭ, 7 июля. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") изготовил первую партию из трех транспортных вертолетов Ми-8АМТ в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга.

"Согласно условиям соглашения, все машины должны быть переданы заказчику до конца 2017 года. В настоящее время вертолеты Ми-8АМТ проходят итоговый этап испытаний, после которого будут переданы эксплуатанту. Техника отправится к месту базирования своим ходом", - уточнили в пресс-службе.

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, ГТЛК - "значимый российский заказчик, нацеленный в системном порядке решать проблему транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации". "И мы готовы поставлять компании самые современные образцы техники, - приводит его слова пресс-служба. - Основной стратегической линией холдинга "Вертолеты России" в настоящее время является увеличение количества гражданских вертолетов в общем объеме поставок".

Вертолет Ми-8АМТ изготовлен в транспортном варианте и будет оснащен современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием: на нем установлен метеорадиолокатор 8А-813Ц, система раннего предупреждения близости земли (СРПБЗ), спутниковая навигационная система БМС. Дополнительно на вертолете установлены усиленная трансмиссия, модернизированный автомат перекоса, а также выполнена доработка под применение внешней подвески, позволяющей перевозить крупногабаритные грузы массой до 4 тонн и др.

О контракте

Контракт на поставку 13 средних многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и шести легких вертолетов "Ансат" в интересах ГТЛК был подписан в конце 2016 года заместителем генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным директором ГТЛК Сергеем Храмагиным.

В рамках 10-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2017 холдинг "Вертолеты России" и ГТЛК заключили уже второе крупное соглашение. Стороны договорились о поставке около 50 вертолетов: до 2020 года "Вертолеты России" будут ежегодно поставлять ГТЛК вертолеты Ми-8АМТ/МТВ-1, "Ансат" и Ми-171А2.

Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". За 75 лет существования на заводе построили более восьми тыс. летательных аппаратов. Сегодня предприятие специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).