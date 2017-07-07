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МЧС: ситуация с природными пожарами в Сибири стабилизируется

Сибирь
7 июля, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Надзорные службы продолжают осуществлять непрерывный контроль лесопожарной обстановки

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Обстановка с природными пожарами в Сибири постепенно стабилизируется, угрозы населенным пунктам нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, в Бурятии, Забайкалье, Якутии и Хабаровском крае ситуация еще остается напряженной.

"Очаги возгораний действуют в труднодоступной таежной местности, вдали от населенных пунктов. Авиацией и наземными группами принимаются все возможные меры, чтобы не подпустить огонь к жилью и объектам инфраструктуры. На территории горимых регионов задействованы воздушные суда МЧС России, в том числе самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8", - уточнили в ведомстве.

Авиация МЧС осуществляет переброску парашютистов-пожарных и необходимого груза, проводит мониторинг лесопожарной обстановки, а также привлекается к тушению природных пожаров.

В МЧС также подчеркнули, что в лесах Бурятии, Тувы, Забайкалья и Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, ограничивающий пребывание граждан в лесных массивах и запрещающий въезд туда транспортных средств. Кроме того, специальные группы, в состав которых входят сотрудники МЧС, полиции, специалисты муниципалитетов, лесоохраны, продолжают патрулирование, ведется разъяснительная работа с гражданами.

"Осуществляется непрерывный контроль состояния окружающей среды. По данным территориальных подразделений Росгидромета и других надзорных служб, предельно допустимой концентрации по перечню загрязняющих веществ не выявлено", - добавили в МЧС.

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