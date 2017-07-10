В Иркутской области задержали группу криминальных банкиров

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ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Полиция Иркутской области пресекла деятельность криминальной группы, участвовавшей в незаконной банковской деятельности, в том числе по обналичиванию денежных средств, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону. По предварительным сведениям, незаконный доход злоумышленников за два года превысил 200 млн рублей.
"В ходе проведения комплекса розыскных мероприятий оперативники установили семерых жителей Ангарска, причастных к незаконной банковской деятельности. В рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") следователи провели обыски в местах жительства подозреваемых, а также в арендованном ими офисном помещении", - сказали в пресс-службе.
В результате обысков полиции удалось изъять, свыше 180 печатей, цифровые носители информации, сотовые телефоны и почти 200 банковских карт.
По ходатайству следствия троим из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Рассматривается вопрос о наложения ареста на имущества фигурантов уголовного дела, а также счета фиктивных юридических лиц.