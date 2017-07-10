Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла почти до 70 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока за минувшие сутки возросла почти на 22 тыс. га - до 69,9 тыс. га. Об этом сообщили в понедельник в федеральной Авиалесоохране.

"В Сибири и на Дальнем Востоке зарегистрировано 69,9 тыс. гектаров лесных пожаров - почти на 22 тыс. га больше, чем накануне. Основная масса пожаров приходится на Дальний Восток: за сутки площадь возгораний там выросла на 24,8 тыс. га - с 40,7 тыс. до 65,6 тыс. га. В Сибири площадь пожаров сократилась на 1,5 тыс. га - до 4,2 тыс. га", - уточнили в ведомстве.

Пожары на Дальнем Востоке

В Якутии зарегистрировано 27 очагов на общей площади 6, 7 тыс. га. Наиболее сложная обстановка в Горном районе: три пожара на общей площади 2,6 тыс. га. По словам первого зампреда правительства Якутии Алексея Колодезникова, огонь не угрожает населенным пунктам. "Задымления в населенных пунктах также не наблюдается", - отметил он. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики зарегистрировано 93 очага на общей площади 324,2 тыс. га, в том числе в лесах - 160,6 тыс. га. К тушению огня привлечено почти 800 человек.

В Хабаровском крае, сообщили в департаменте лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, 48 очагов возгораний. Общая их площадь, по данным федеральной Авиалесоохраны, - 16,7 тыс. га. По оценке начальника отдела охраны и защиты лесного фонда Сергея Бутина, ситуация в регионе не носит критичного характера. "Практически все возникающие пожары - грозовые. В основном они происходят в труднодоступных местах, в горах, поэтому некоторые из них мы не тушим, остальные отрабатываются по обычной схеме. Так, за прошедшие выходные в семи районах возникло 12 очагов огня, с ними борются 222 сотрудника личного состава, используется 31 единица техника", - сказал Бутин.

На Сахалине ведется борьба с природным пожаром, возникшим в результате сухой грозы. Огнем охвачено более 2 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. "Пожар общей площадью около 2,1 тыс. га действует в Охинском лесничестве. Огонь распространяется в труднодоступной местности, по покрытой густым лиственничником площади. По предварительным данным, причиной пожара является сухая гроза", - сказал собеседник агентства. По его данным, в тушении задействованы три вертолета, 11 единиц специализированной техники, привлечены более 100 человек.

Лесные пожары в Сибири

В Иркутской области, где весь июнь сохранялась сложная обстановка с лесными пожарами, сейчас ситуация стабилизировалась. "На утро 10 июля на землях лесного фонда в Иркутской области не зафиксировано ни одного лесного пожара. На территории ФБГУ "Заповедное Прибайкалье" зарегистрировано два локализованных пожара на площади 2,5 тыс. га и один действующий на площади 1,5 га. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Бурятии лесники тушат пять пожаров в Кабанском, Джидинском и Бичурском районах. Их общая площадь на данный момент составляет около 1,7 тыс. га. "Из них четыре очага продолжают действовать на площади 1,4 тыс. га, и 1 очаг локализован в Байкальском заповеднике на площади 310 га", - уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. На севере республики в зоне контроля продолжается наблюдение за тремя термоточками, их общая площадь составляет около 13,7 тыс. га.

В Красноярском крае, по информации Лесопожарного центра, действует четыре лесных пожара на 1,5 тыс. га. Все они в зоне контроля на территории Туруханского и Эвенкийского районов. Борьбу с огнем там не ведут, так как пожары не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики.

В Забайкалье природные пожары продолжают действовать лишь на труднодоступных территориях на севере и северо- востоке - там зарегистрировано 28 очагов на площади 49,6 тыс. га, из которых 12,6 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики.