Росрыболовство весной 2018 г. оценит в Байкале количество омуля после запрета на его вылов

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ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Минприроды РФ поручило Росрыболовству провести оценку численности омуля на Байкале весной 2018 года, в первые месяцы действия эмбарго на вылов этого ценного вида рыбы. Об этом сообщил в понедельник депутат Госдумы РФ от Иркутской области Михаил Щапов, ссылаясь на полученный от министерства ответ на депутатский запрос.
"В письме министерство согласилось с предложением депутата провести гидроакустическое исследование численности омуля на Байкале сразу после таяния льда - в апреле-мае, и заявило, что будет рекомендовать Росрыболовству подготовить техническое задание так, чтобы все конкурсные процедуры прошли в установленные сроки", - уточнили в пресс-службе депутата. Отмечается, что соответствующие исследования предусмотрены ФЦП "Охрана озера Байкал", координатором которой является Минприроды.
В своем запросе депутат, опираясь на мнение ученых, подчеркивал, что исследование следует проводить в конце весны, сразу после таяния льда на Байкале. Это связано с тем, что в конце весны омуль еще держится плотными косяками, и его легче исследовать гидроакустическим методом. Затем он "рассыпается" по Байкалу, и добиться точных данных ученым невероятно сложно.
Росрыболовство разработало программу по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках на 2017-2019 годы, в которой предусмотрено установление запрета на добычу байкальского омуля в озере Байкал сроком на три года. Ввод запрета на вылов омуля был перенесен на 2018 год. Сейчас с Росрыболовством ведутся переговоры о формате трудоустройства рыбаков и переработчиков. По официальным данным, на берегу Байкала в границах Иркутской области проживают порядка 4 тыс. человек, занятых в сфере добычи и обработки омуля. А по всему Байкалу, вместе с членами семей, по подсчетам экспертов, от этого вида заработка зависят до 15 тысяч человек.