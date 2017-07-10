Сотрудники иркутской ГИМС выявили почти 70 нарушений в ходе рейдов на Ангаре в выходные

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Иркутской области выявили 68 нарушений в ходе рейдов на Ангаре за субботу и воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В выходные дни патрульными группами государственной инспекции по маломерным судам, усиленными внештатными инспекторами, спасателями, сотрудниками полиции, было составлено 68 протоколов в отношении судоводителей за различные правонарушения на воде", - сказал сотрудник пресс-службы.
"Идет наплыв судовладельцев, чьи суда не прошли освидетельствования на годность к плаванию вовремя, а ведь это обязательная процедура, проводимая раз в пять лет. Если срок предыдущего техосмотра истекает, следует обратиться в пункты освидетельствования маломерных судов, расположенных на лодочных станциях. Процедура бесплатная", - привел сотрудник МЧС слова старшего государственного инспектора по маломерным судам Иркутского районного инспекторского участка Дмитрия Мудрова.
Он подчеркнул, что в числе претензий, предъявляемых к судоводителям со стороны сотрудников ГИМС, - управление судном лицом, не имеющим на то права, отсутствие при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном, и стоянка на судовом ходу.