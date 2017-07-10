Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Возбуждено дело в отношении пьяного водителя, учинившего ДТП с полицейскими в Ангарске

Сибирь
10 июля, 12:16 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 10, июля. /ТАСС

В воскресенье вечером водитель Toyota Mark II при попытке скрыться от преследования полиции сбил сотрудника ППС и врезался в служебный автомобиль

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ангарска, при задержании которого в воскресенье вечером тяжело пострадали двое сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В воскресенье вечером на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark II при попытке скрыться от преследования полиции сбил сотрудника ППС и врезался в служебный автомобиль патрульно-постовой службы. От удара машина сотрудников полиции опрокинулась, находившийся в ней полицейский получил травмы средней степени тяжести.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), по факту дорожно- транспортного происшествия с участием сотрудников ППС", - сказали в пресс-службе. Санкции по статье предусматривают до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Сотрудник ППС, который был сбит, находится в состоянии комы, состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное. "По предварительной информации, водитель иномарки в момент аварии был в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве. Сейчас виновник аварии также находится в реанимации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
7
Китай сделал представление США из-за ошибки в должности Си Цзиньпина
Темы дня
Реклама