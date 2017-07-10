Возбуждено дело в отношении пьяного водителя, учинившего ДТП с полицейскими в Ангарске

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ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ангарска, при задержании которого в воскресенье вечером тяжело пострадали двое сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
В воскресенье вечером на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark II при попытке скрыться от преследования полиции сбил сотрудника ППС и врезался в служебный автомобиль патрульно-постовой службы. От удара машина сотрудников полиции опрокинулась, находившийся в ней полицейский получил травмы средней степени тяжести.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), по факту дорожно- транспортного происшествия с участием сотрудников ППС", - сказали в пресс-службе. Санкции по статье предусматривают до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Сотрудник ППС, который был сбит, находится в состоянии комы, состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное. "По предварительной информации, водитель иномарки в момент аварии был в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве. Сейчас виновник аварии также находится в реанимации.