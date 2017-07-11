В Забайкалье отменен режим ЧС после стабилизации обстановки с лесными пожарами

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в конце июня из-за жары и лесных пожаров, сообщила пресс-служба главы региона.

"Режим ЧС отменен в связи со стабилизацией обстановки", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды Забайкальского края на утро вторника, в регионе тушат один пожар на площади 10 га. Кроме того, природные пожары продолжают действовать на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке Забайкалья - там зарегистрировано 27 очагов на площади 49,6 тыс. га, из которых 12,6 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики.

Авиамониторинг обстановки в регионе проводят три самолета. К оперативной переброске парашютистов-десантников и грузов в труднодоступные места подготовлены три вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.