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В Забайкалье отменен режим ЧС после стабилизации обстановки с лесными пожарами

Сибирь
11 июля, 7:30 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 11, июля. /ТАСС

В регионе тушат один пожар на площади 10 га

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный в конце июня из-за жары и лесных пожаров, сообщила пресс-служба главы региона.

"Режим ЧС отменен в связи со стабилизацией обстановки", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды Забайкальского края на утро вторника, в регионе тушат один пожар на площади 10 га. Кроме того, природные пожары продолжают действовать на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке Забайкалья - там зарегистрировано 27 очагов на площади 49,6 тыс. га, из которых 12,6 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики.

Авиамониторинг обстановки в регионе проводят три самолета. К оперативной переброске парашютистов-десантников и грузов в труднодоступные места подготовлены три вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

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