Опергруппа МЧС вылетела в кузбасский город Тайга, где выявлено превышение марганца в воде

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КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС вылетела в город Тайга Кемеровской области, где вновь выявлено превышение марганца в питьевой воде, для оценки обстановки и контроля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС..
"В городе Тайга Кемеровской области, где остается сложная ситуация с водоснабжением, для оценки обстановки и контроля направлена оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России <…> Для координации ситуации в городе Тайга бортом Ми-8 направлена оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России, которую возглавляет заместитель начальника регионального центра полковник Александр Кузнецов", - сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, с 28 июня в городе из-за нарушения технологического процесса по очистке воды в центральном водопроводе зарегистрировано превышение марганца. "Для приведения воды в соответствии с качеством проводится промывка фильтров и засыпка их новым сорбентом", - добавили в пресс-службе.
Для жителей города организовали стационарные места, где установлены емкости с технической и питьевой водой. "Также ежедневно осуществляется подвоз воды людям, проживающим вдали от цистерн или не имеющие возможности добраться до них. Все социально значимые объекты обеспечены системами фильтрации и в подвозе не нуждаются", - отметили в ведомстве.
Как сообщал ранее ТАСС, в середине февраля из-за ситуации с некачественной питьевой водой в Тайге прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.
Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили в питьевой воде города превышение предельно допустимой концентрации марганца в 20 раз, проверку активисты ОНФ провели после жалоб местных жителей. Ранее проблемы с водой возникали в марте 2015 года, тогда в городе провели мероприятия по очистке воды, приобрели новые фильтры и сорбенты.
В начале марта 2017 года следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, оно рассматривается в суде, обвиняемыми проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер МП "Водоканал". В начале июня было возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего главы города Тайга, подозреваемого в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.