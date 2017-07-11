Военные ЦВО потушили в Сибири крупный природный пожар на площади 1 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с использованием вертолетов Ми-8 потушили крупный природный пожар площадью свыше 1 тыс. гектаров в 95 км западнее города Братск в Иркутской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Военнослужащие и сотрудники военного лесничества потушили крупный природный пожар, который располагался в 95 км западнее города Братск в Иркутской области. Площадь возгорания составила более 1 тыс. га", - отметили там.

Ранее сообщалось, что для борьбы с огнем из Абакана в Братск были переброшены подразделения железнодорожной бригады и инженерная техника для производства земляных работ. "С момента локализации до полного тушения ушла почти неделя. В труднодоступной таежной зоне участники тушения прокладывали защитные минерализованные полосы для отсечения огня, общая протяженность которых составила около 20 тыс. м", - уточнили в пресс-службе.

По данным ЦВО, наземные силы военных насчитывают более 70 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, включая вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.

"На территории Центрального военного округа сформирована группировка сил и средств для обеспечения пожарной безопасности, которая насчитывает более 13 тыс. человек, 2,5 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники, а также вертолеты армейской авиации, оснащенные водосливными устройствами", - добавили в ЦВО.

Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.