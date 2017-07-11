Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные ЦВО потушили в Сибири крупный природный пожар на площади 1 тыс. га

Сибирь
11 июля, 8:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

С момента локализации до полного тушения пожара в 95 км от Братска ушла почти неделя

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) с использованием вертолетов Ми-8 потушили крупный природный пожар площадью свыше 1 тыс. гектаров в 95 км западнее города Братск в Иркутской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Военнослужащие и сотрудники военного лесничества потушили крупный природный пожар, который располагался в 95 км западнее города Братск в Иркутской области. Площадь возгорания составила более 1 тыс. га", - отметили там.

Ранее сообщалось, что для борьбы с огнем из Абакана в Братск были переброшены подразделения железнодорожной бригады и инженерная техника для производства земляных работ. "С момента локализации до полного тушения ушла почти неделя. В труднодоступной таежной зоне участники тушения прокладывали защитные минерализованные полосы для отсечения огня, общая протяженность которых составила около 20 тыс. м", - уточнили в пресс-службе.

По данным ЦВО, наземные силы военных насчитывают более 70 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, включая вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.

"На территории Центрального военного округа сформирована группировка сил и средств для обеспечения пожарной безопасности, которая насчитывает более 13 тыс. человек, 2,5 тыс. единиц инженерной, автомобильной и специальной техники, а также вертолеты армейской авиации, оснащенные водосливными устройствами", - добавили в ЦВО.

Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
2
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
3
В Курганской области разыскивают двоих детей, потерявшихся в лесу
4
Трамп: дни ИГ в Ираке и Сирии сочтены
5
WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниям
6
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
7
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболевания
Темы дня
Реклама