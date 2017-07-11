В городе Тайга введен режим ЧС из-за повышенного содержания марганца в воде

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе Тайга из-за повышенного содержания марганца в питьевой воде. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областной администрации.

"В Тайге прошло заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По ее итогам в городе введен режим ЧС до момента доведения качества воды до нормативного состояния", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что организован лабораторный отбор проб воды, он будет проводиться ежесуточно. "Как отмечают специалисты, обнаруженный в воде марганец имеет природное происхождение, Росприроднадзор определяет источник загрязнения", - добавили в администрации.

По данным МЧС, с 28 июня в городе из-за нарушения технологического процесса по очистке воды в центральном водопроводе зарегистрировано превышение марганца. "В настоящий момент для приведения воды в соответствие с качеством проводится промывка фильтров и засыпка их новым сорбентом", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Сибирский региональный центр МЧС направил в Тайгу бортом Ми-8 оперативную группу, которая оценит обстановку на месте и окажет помощь в координации работ по очистке воды.

Для жителей Тайги организованы стационарные места, где установлены емкости с технической и питьевой водой. Также ежедневно осуществляется подвоз воды людям, проживающим вдали от цистерн или не имеющие возможности добраться до них.

По данным Кемеровостата, население Тайги по состоянию на начало 2017 года составляло около 26 тыс. человек.

О проблемах с водой

В середине февраля из-за ситуации с некачественной питьевой водой в Тайге прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения требований санитарно- эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили в питьевой воде города превышение предельно допустимой концентрации марганца в 20 раз, проверку активисты ОНФ провели после жалоб местных жителей. Ранее проблемы с водой возникали в марте 2015 года, тогда в городе провели мероприятия по очистке воды, приобрели новые фильтры и сорбенты.

В начале марта 2017 года Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер МП "Водоканал". В начале июня было возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего главы города Тайга, подозреваемого в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.

По данным сайта администрации Тайги, с февраля 2016 года главой города является Юрий Шелковников.