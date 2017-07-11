Кассационный суд отказался взыскать с мэрии Новосибирска 2,5 млрд в пользу "Сибмоста"

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал новосибирской строительной компании "Сибмост" во взыскании 2,5 млрд рублей убытков, понесенных при строительстве третьего автомобильного моста через Обь в Новосибирске. Об этом говорится в материалах суда.

"Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении.

Арбитражный суд Новосибирской области в ноябре 2016 года удовлетворил в полном объеме иск строительной компании "Сибмост" к мэрии Новосибирска о взыскании 2,5 млрд рублей убытков при строительстве моста. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть после этого заявил, что муниципалитет не согласен с решением и будет отстаивать свою позицию во всех судах вплоть до Верховного.

Мэрия обжаловала решение, и апелляционный суд в марте 2017 года отменил его. После этого "Сибмост" обратился в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Суть иска

Компания "Сибмост" обратилась в суд с требованием взыскать 2 млрд рублей с мэрии Новосибирска еще в декабре 2014 года. Этот иск впоследствии удовлетворен не был. Позднее компания вновь инициировала судебные разбирательства, обратившись с иском о взыскании 1,5 млн рублей неустойки, а потом увеличила сумму исковых требований до 2,5 млрд рублей. Арбитражный суд Новосибирской области отказал "Сибмосту" в удовлетворении иска, однако суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу компании и отправил дело на новое рассмотрение.

Аргументируя свою позицию в суде, представители "Сибмоста" заявили, что заказчик, которым выступило МКУ "Управление дорожного хозяйства", своевременно не предоставил земельные участки, поскольку попадавшие в зону строительства жилые дома не были расселены вовремя. Это привело к значительному увеличению сроков и стоимости работ. Компания понесла убытки, связанные с выполнением собственных обязательств перед коллективом, из-за изменения сроков выполнения строительно-монтажных работ, перед кредиторами, субподрядчиками и бюджетами всех уровней и внебюджетными государственными фондами, сумма убытков была оценена в 2,5 млрд рублей.

В свою очередь представители ответчика заявили, что в деле отсутствуют материалы, доказывающие сам факт убытков. Кроме того, согласно условиям контракта, заказчик должен был рассчитываться с "Сибмостом" до конца 2014 года, и, независимо от того, выросли ли цены, подрядчик получил бы к этому времени только сумму, изначально установленную контрактом.

Строительство вантового арочного моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей по контракту началось в 2010 году. Комплекс включает в себя сам мост, длина руслового пролета которого составляет 380 м, две транспортные развязки и четыре пешеходных виадука. Длина моста с подъездными путями составляет 5,48 км. Движение по нему открылось 8 октября 2014 года.