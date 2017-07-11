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Ученые получили золотые наночастицы с антибактериальными свойствами с помощью мимозы

Сибирь
11 июля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Работа исследователей из Мексики, Индии и Сибирского федерального университета может быть полезна для создания новых лекарств, борющихся с устойчивыми к антибиотикам бактериям

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международная группа исследователей из Мексики, Индии и Сибирского федерального университета (СФУ) научилась синтезировать содержащие золото наночастицы с помощью бактерий, обитающих внутри мимозы стыдливой (Mimosa pudica), сообщает пресс-служба СФУ.

Полученные соединения обладают выраженными бактерицидными свойствами. По мнению авторов исследования, их работа может быть полезна для создания новых лекарств, борющихся с устойчивыми к антибиотикам бактериям.

"Настоящее исследование предлагает быстрый и экологически чистый способ синтеза наночастиц, содержащих золото, с помощью новой симбиотической бактерии Aneurin Bacillus migulanus 14, обитающей в мимозе стыдливой. <...> Эффективность нового вещества в борьбе с патогенами показана на примере значительного снижения активности патогена Pseudomonas aeruginosa", - говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Toxicology and Pharmacology.

Из-за широкого применения антибиотиков сейчас в мире появляется все больше устойчивых к лекарствам микроорганизмов, поэтому люди ищут новые способы борьбы с бактериями. Исследования показывают, что сильными антибактериальными свойствами обладают различные металлические наночастицы, особенно, содержащие серебро и золото. Но, к сожалению, химический синтез таких соединений не только очень дорог, но еще и небезопасен, поскольку сопряжен с использованием опасных для здоровья людей и экологии токсичных элементов.

Зеленый синтез

В новой работе сам процесс синтеза с помощью бактерии Aneurin Bacillus migulanus 14 представлял собой многоступенчатый процесс, но после оптимизации исследователями его можно провести всего за 20 минут. При этом синтез не требует ни высоких температур, ни сложной и дорогостоящей аппаратуры, ни использования токсичных реагентов.

Антимикробную активность новых соединений исследователи проверили на серии патогенных бактерий. В результате выяснилось, что золото очень хорошо помогает от различных инфекций. Лучше всего наночастицы справлялись с синегнойной палочкой P. Aeruginosa, кишечной палочкой E.Coli, золотистым стафилококком S. aureus, сенной палочкой B. Subtilis, а также клебсиеллой пневмонии K. Pneumoniae.

По мнению авторов исследования, их работа может быть полезна для создания новых лекарств, борющихся с устойчивыми к антибиотикам бактериям.

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