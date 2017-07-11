Заксобрание Красноярского края приняло закон о повышении зарплаты депутатов и министров

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КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края приняло закон о повышении заработной платы депутатам и госслужащим, губернатор региона Виктор Толоконский его подписал, сообщил ТАСС во вторник заместитель начальника управления пресс-службы главы региона Николай Базаров.
"Депутаты Законодательного собрания действительно приняли изменения в закон края "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края". Но изменения в закон, касающегося повышения зарплаты депутатов, вступят в силу только после того, как будет принята корректировка бюджета", - отметил Базаров. По его словам, такая корректировка может быть проведена не раньше осени. "И то такая корректировка может быть проведена при условии профицита бюджета", - добавил он.
Один из депутатов Заксобрания региона заявил ТАСС на условиях анонимности, что среднее повышение зарплаты народных избранников составит со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.
Руководитель пресс-службы Заксобрания региона Владимир Корецкий уточнил, что повышение зарплаты коснется не только депутатов, работающих в региональном парламенте на постоянной основе, но министров и других госслужащих.
"Обоснованность такого решения понятна, в регионе длительное время не повышалась зарплата госслужащиим", - сказал он, добавив, что зарплата госслужащих в регионе - одна из самых низких в стране, "зарплата депутата Заксобрания или регионального министра в пять раз ниже депутата Госдумы". При этом Корецкий подчеркнул, что до проведения корректировки бюджета депутаты будут получать свою нынешнюю зарплату. "Данный закон не повышает зарплату депутатов и госслужащих, а лишь открывает возможность для этого", - сказал он.
Действующий состав Законодательного собрания Красноярского края был избран в сентябре 2016 года. Из 52 депутатов регионального парламента на постоянной основе работают 35 человек.