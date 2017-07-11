В поселке Шира в Хакасии зарегистрирована вспышка сальмонеллеза

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Шестнадцать случаев заболевания сальмонеллезом зарегистрировано в поселке Шира в Хакасии, среди заболевших 12 детей, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

"С 4 по 8 июля 2017 года в поселке Шира зарегистрировано 16 случаев заболевания сальмонеллезом, в том числе у 12 детей", - сказали в пресс-службе, добавив, что сейчас проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, массовая заболеваемость жителей поселка Шира связана с употреблением в пищу кондитерских изделий - трубочек с безе, изготовленных в местном кондитерском цехе потребительского общества.

В пресс-службе отметили, что на предприятии зафиксированы множественные нарушения санитарного законодательства, в частности, на нем не соблюдаются требования к поточности технологических процессов, отсутствуют необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность выпускаемой продукции, не соблюдается и рецептура. Нарушались правила обработки яиц, условия хранения продовольственного сырья.