В Новосибирской области появятся 30 новых пожарных подразделений

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 30 новых пожарных подразделений появятся в 2017 году в Новосибирской области. Как сообщили в региональном главке МЧС, на базе существующих добровольных пожарных команд организована работа по созданию подразделений корпуса сил добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, где отсутствуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
"В этом году первое такое подразделение уже появилось в Новотроицком сельском совете Колыванского района. Всего в текущем году в Новосибирской области спланировано создание 30 постов корпуса", - сообщили в ГУ МЧС.
В проекте примут участие все муниципальные районы области, за исключением Карасукского и Новосибирского. В Колыванском и Искитимском районах спланировано создание двух постов Корпуса. "В настоящее время в местах, где будут созданы посты, задачи противопожарной защиты населенных пунктов выполняют добровольные пожарные команды", - пояснили в МЧС.
На данный момент помещения для будущих подразделений ремонтируются и приводятся в надлежащее состояние. 16 единиц техники уже укомплектованы пожарно-техническим вооружением. Всего на развитие деятельности добровольной пожарной охраны в текущем году из средств областного бюджета выделено более 4 млн рублей.