В Красноярском крае предстанет перед судом директор пансионата, где умерли 18 человек

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КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Директор пансионата для престарелых в поселке Емельяново Красноярского края, где за пять лет умерло 18 пожилых постояльцев, предстанет перед судом. Об этом в среду сообщило региональное управление Следственного комитета.
"Завершено расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в пансионе, расположенном в поселке Емельяново (ст. 238 УК РФ). В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению данного преступления директора пансионата", - сообщило ведомство. Директору предъявлено обвинение по указанной статье.
По версии следствия, в период с сентября 2011 года по июнь 2016 года обвиняемый заключал с родственниками престарелых граждан договоры возмездного оказания услуг, стоимость которых варьировалась от 15 до 30 тысяч в месяц и выше. В договоре были указаны услуги по предоставлению места для круглосуточного постоянного проживания, оказания помощи в поддержании личной гигиены, обеспечение питанием, а также в случае ухудшения здоровья вызов скорой медицинской помощи.
"После помещения в пансионат редко кто из постояльцев, возраст которых от 78 до 93 лет, проживал в нем и месяц. В среднем около двух недель. При ухудшении состояния здоровья потерпевшим не вызывалась скорая медицинская помощь, в результате чего наступала смерть", - подчеркнули в ведомстве. Потерпевшими по делу признаны 15 человек - родственники престарелых, которые скончались в пансионате.
Как сообщалось ранее, летом 2016 года следователи начали проверку пансионата "Калина красная" (сейчас пансионат действует под другим названием - прим. ТАСС) в Емельяново после сообщений о смертях постояльцев. Проведенная санитарно-эпидемиологическая судебная экспертиза выявила существенные нарушения санитарных норм, создающих угрозу для жизни и здоровья постояльцев пансионата, часть из которых ранее выявлялась при проверках сотрудниками Роспотребнадзора и не была устранена директором.