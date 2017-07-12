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С горной реки на севере Забайкалья эвакуировали 17 туристов

Сибирь
12 июля, 8:32 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Вода поднялась в реках региона после проливных дождей

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ЧИТА, 12 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Спасатели с помощью моторной лодки и вездехода эвакуировали 17 туристов из Амурской области, который оказались в районе разлива реки Средний Сакукан на севере Забайкальского края, сообщили в среду ТАСС в госучреждении "Забайкалпожспас".

"Во вторник спасатели эвакуировали 17 туристов из города Тында, в числе которых были восемь подростков, из района разлива реки Средний Сакукан. Сначала на моторной лодке, а после на вездеходе их доставили в поселок Новая Чара Каларского района. Жизни и здоровью участников туристической группы ничего не угрожает, пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Ранее в ГУ МЧС региона сообщили, что накануне спасатели в Каларском районе на вертолете Ми-8 МЧС России эвакуировали 15 жителей труднодоступного села Средний Калар. Людей пришлось вывезти в село Чара из-за резкого подъема уровня реки Калар.

После проливных дождей вода поднялась также в реке Чаре на севере Забайкалья. Из-за этого возникла угроза подтопления одноименного села. По данным регионального главка МЧС, в ночь на среду эвакуированы 18 местных жителей, они находятся в пунктах временного размещения (ПВР), сотрудники МЧС попросили других жителей Чары подготовиться к возможному отселению в ПВР.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю добавили, что сотрудники полиции находятся на подтопленной улице в Чаре и защищают дома эвакуированных жителей от мародерства.

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