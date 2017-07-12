Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла в семь раз

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Сибири за минувшие сутки выросла в семь раз - до 19,9 тыс. га. Об этом сообщила в среду федеральная Авиалесохрана.

"В Сибири пожары возобновились в Забайкальском крае - 16,5 тыс. га, в Иркутской области продолжает гореть 1,2 тыс. га в "Заповедном Прибайкалье", в Красноярском крае и Туве - менее 5 га. За сутки площадь пожаров выросла почти в семь раз - до 19,9 тыс. га", - уточнили в ведомстве.

По данным Минприроды Забайкальского края на утро среды, в регионе тушат один пожар на площади 15 га. В его тушении участвуют 42 человека. Однако в ведомстве отметили, что природные пожары также есть на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке Забайкалья. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен", поэтому решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности их тушение прекращено.

Два новых пожара, возникших в Качугском районе Иркутской области сейчас тушат 58 парашютистов-десантников. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет.

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано три очага в Бичурском и Заиграевском районах республики. На утро среды, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, в регионе зарегистрировано восемь лесных пожаров на общей площади около 2,2 тыс. га в Кабанском, Джидинском, Баргузинском, Заиграевском районах.

Защита заповедника "Тунгусский"

В Красноярском крае сотрудники Лесопожарного центра предотвратили переход пожара на территорию заповедника "Тунгусский". Очаг возгорания в 4 км от границы с заповедником зафиксировал летчик-наблюдатель Ванаварского авиаотделения центра. Чтобы не допустить перехода огня на особо охраняемую территорию, к месту возгорания на вертолете оперативно были доставлены 12 десантников Лесопожарного центра. Пожар ликвидировали.

"Территория, прилегающая к заповеднику "Тунгусский", относится к так называемой зоне контроля, где мы тушим только те пожары, которые представляют опасность населенным пунктам или объектам экономики. В остальных случаях мы контролируем ситуацию с помощью космомониторинга, так как из-за значительной удаленности затраты на тушение пожаров существенно превышают возможный ущерб, - пояснил руководитель краевого Лесопожарного центра Олег Нетягин. - В данных случаях мы понимали, что есть угроза особо охраняемой территории, поэтому оперативно отреагировали".

Ситуация на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке зарегистрировано 11,6 тыс. га - в пять раз меньше, чем накануне. В Якутии площадь выросла на 1 тыс. га - до 7,8 тыс., в Амурской области вчера горело 35,7 тыс. га, сегодня о пожарах не сообщается. В Хабаровском крае площадь снизилась в 27 раз - с 19,7 тыс. га до 725 га.

На территории Якутии действуют 22 лесных пожара из которых локализованы три. Для тушения лесных пожаров работают 715 человек, в том числе 254 авиапожарных, 120 работников лесной охраны, 320 мобилизованных из числа местного населения, также 21 сотрудник МЧС. Задействовано 35 единиц техники.