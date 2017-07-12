Глава Центра зимних видов спорта в Новосибирске подозревается в хищении более 2 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении директора муниципального "Центра зимних видов спорта". Он подозревается в хищении свыше 2 млн рублей бюджетных средств из суммы, выделенной мэрией на строительство хоккейной коробки, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего директора муниципального автономного учреждения "Центр зимних видов спорта" и 32-летнего директора компании "Мален групп" по статье УК РФ "Мошенничество (то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мэрия Новосибирска выделила центру в 2015 году 7,2 млн рублей бюджетных средств на строительство в ледовом комплексе "Локомотив" новой хоккейной коробки. Директор центра вступил в сговор с руководителем "Мален групп" и обеспечил компании победу в открытом конкурсе. Необходимое оборудование было закуплено за 5 млн рублей, а 2,2 млн сообщники поделили.
Меру пресечения для подозреваемых суд изберет сегодня, 12 июля.