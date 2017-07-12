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Томские лесничие обнаружили новые очаги сибирского шелкопряда на площади более 120 тыс. га

Сибирь
12 июля, 10:03 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 12, июля. /ТАСС

Площадь территории лесов в регионе, пораженных шелкопрядом, за 2016 год она увеличилась в 115 раз

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© ТАСС/Василий Мельниченко

ТОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Томские лесничие обнаружили в лесах региона новые очаги распространения опасного вредителя, поражающего деревья, - сибирского шелкопряда. Общая площадь выявленных зараженных лесов составляет около 126,7 тыс. га, сообщает в среду пресс-служба администрации Томской области.

"По результатам летних обследований очаги сибирского шелкопряда зафиксированы в 11 лесничествах региона на площади 126,7 тыс. га", - говорится в сообщении.

Областной департамент лесного хозяйства планирует проводить обработку лесов препаратами, уничтожающими вредителя, после 15 августа, когда гусеницы шелкопряда поднимутся в кроны деревьев. В этот период обработка даст больший эффект.

Ранее сообщалось, что площадь территории лесов в Томской области, пораженных шелкопрядом, составляет 475 тыс. га, за 2016 год она увеличилась в 115 раз. Из областного и федерального бюджета на борьбу с шелкопрядом будет направлено 457,5 млн рублей. Основные очаги были уничтожены в ходе весенней обработки.

Руководитель Рослесхоза Иван Валентик отмечал, что шелкопрядом в Сибири поражено порядка 1,3 млн га лесов, что почти втрое больше, чем во время прошлой эпидемии в 1995-1996 гг. Наиболее тревожная ситуация складывается в Томской области и Красноярском крае. Специалисты ведомства поясняли, что резкое увеличение популяции вредителя обусловлено аномальными погодными условиями 2014-2016 гг. (экстремально высокой температурой и длительным отсутствием осадков). В таких условиях насекомое стало быстро плодиться: обычный двухлетний цикл генерации сменился однолетним.

Сибирский шелкопряд всегда присутствует в хвойной тайге и в небольшом количестве не наносит ощутимого урона, но при массовом размножении способен уничтожить хвою, после чего деревья гибнут. Возникает свалка древесины, что в засушливые годы создает повышенную угрозу возникновения пожаров. Кроме того, мертвый древостой является рассадником стволовых вредителей - усачей, короедов, златок, чья жизнедеятельность в дальнейшем еще больше увеличивает площадь погибших лесов, восстановление которых происходит с большим трудом. Хвойному лесу потребуется около 100 лет, чтобы вырасти вновь.

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