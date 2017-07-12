Фотографов и швей Кузбасса освободят от налогов на два года в случае регистрации в ФНС

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Парламент Кемеровской области принял в среду закон о расширении перечня категорий самозанятых граждан, которым предоставляются налоговые каникулы на два года в случае официальной регистрации в Федеральной налоговой службе (ФНС). Теперь к ним относятся в общей сложности 13 категорий, среди которых, в частности, фотографы, швеи, парикмахеры и массажисты, сообщил журналистам замгубернатора - начальник главного финансового управления региона Игорь Малахов.

"В федеральный [перечень] входят три категории самозанятых, которым предоставляются налоговые каникулы: домработницы, няни (сиделки) и репетиторы. На уровне региона оставалось право определить отдельные категории, которые также получали бы налоговые льготы. В соответствии с этим мы расширили этот перечень и включили в него самозанятых, которые работают в 10 сферах", - сказал он.

В число тех, кто сможет претендовать на налоговую льготу после официальной регистрации в ФНС, вошли граждане, занимающиеся ремонтом домов и квартир по заказам населения, производством и ремонтом обуви и одежды, ремонтом компьютеров, парикмахеры, массажисты, фотографы, организаторы свадеб и юбилеев.

Как пояснил Малахов, оценить, сколько именно человек занимаются этими видами деятельности, затруднительно, так как фактически этот учет никогда не велся. "К сожалению, у нас такой оценки нет, но по ощущениям их много", - сказал он. По его данным, официально за полгода зарегистрировались всего два жителя региона в качестве самозанятых.

В областном парламенте надеются, что легализация самозанятых позволит получить достоверную информацию о количестве предпринимателей в области, контролировать и иметь возможность поддерживать малый бизнес. "Самозанятым гражданам также выгодно выйти из тени. Получение легального статуса открывает дорогу к получению кредитов и грантов, заключению договоров, отстаиванию своих прав в суде, возможности фиксировать трудовой стаж и производить пенсионные накопления", - отметили в облсовете.

По словам Малахова, льгота будет действовать в 2017 и 2018 годах. "Сейчас на уровне федерации идет работа и выработка механизмов, что будет дальше", - добавил замгубернатора.