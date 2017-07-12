Ливень затопил улицы в центре Новосибирска

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НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Сильный дождь прошел днем в среду в Новосибирске. Дороги в центре города оказались затоплены, пишут пользователи соцсетей.
К спасателям в связи с ливнем жители города пока не обращались, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС. "Ливень прошел, но обращений от граждан не поступало. За помощью никто не обращался", - сказал собеседник агентства.
10 минут - и в Новосибирске бушуют подземные реки . . . Видео @zlobina_ru ⠀⠀⠀⠀⠀#nsk54 ⠀⠀⠀⠀⠀#летонск ⠀⠀⠀⠀⠀#новосибирск
Между тем, жители Новосибирска публикуют в социальных сетях фотографии центральных улиц города - Октябрьской, Серебренниковской, Коммунистической - по которым текут реки дождевой воды. На некоторых улицах, отмечают интернет-пользователи, заглохли автомобили, которые мешают проезду.
В любой непонятной ситуации, смело шагай по лужам и напевай: а нам все равно, а нам все равно Сначала лужи обходила стороной, но в какой-то момент стало очевидно, что сухим из воды не выйду #новосибирск #дождь #сильныйдождь #лужи #потоп #потопвновосибирске #12июля2017 #novosibirsk #rain #12072017 #летовновосибирске #лето #летоонотакое #летоонотакоелето #summer
По данным сервиса "Яндекс.Пробки" сейчас загруженность новосибирских дорог оценивается в 6 баллов, хотя вечерний час-пик еще не начался. Пробки наблюдаются почти на всех центральных улицах города.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, дожди и грозы ожидаются в Новосибирской области и завтра. В пятницу синоптики осадков не прогнозируют.