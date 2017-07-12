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Прокуратура проверит законность повышения зарплат красноярским депутатам и чиновникам

Сибирь
12 июля, 14:24 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, июля. /ТАСС

Ранее Законодательное собрание региона приняло закон о повышении заработной платы депутатам и госслужащим, губернатор Виктор Толоконский его подписал

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КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края проверит законность повышения зарплат для региональных чиновников и депутатов. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Законодательное собрание Красноярского края ранее приняло закон о повышении заработной платы депутатам и госслужащим, губернатор региона Виктор Толоконский его подписал. Как ранее рассказал ТАСС один из депутатов Заксобрания региона, в среднем зарплата народных избранников может вырасти в два раза.

"Начата проверка законности увеличения заработной платы для депутатов и госслужащих. Поправка депутатов в проект закона, предусматривающая повышение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края, была включена в текст закона в день заседания сессии, в связи с чем доработанный ко второму чтению законопроект до его принятия в прокуратуру Красноярского края не поступал и правовую экспертизу в прокуратуре не проходил", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе Заксобрания уточнили, что повышение зарплаты коснется не только депутатов, работающих в региональном парламенте на постоянной основе, но министров и других госслужащих. Там отметили, что зарплата госслужащих в регионе - одна из самых низких в стране, зарплата депутата Заксобрания или регионального министра в пять раз ниже депутата Госдумы.

Действующий состав Законодательного собрания Красноярского края был избран в сентябре 2016 года. Из 52 депутатов регионального парламента на постоянной основе работают 35 человек.

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