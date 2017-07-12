Прокуратура проверит законность повышения зарплат красноярским депутатам и чиновникам

Первый матч между ЦСКА и "Спартаком" в чемпионате КХЛ-2017/18 пройдет 7 октябряСпорт 12 июля, 14:35
Ночь кино: выберите фильмы, которые будут показывать в кинотеатрахКультура 12 июля, 14:23
"Швабе" показывает высокоточные спутниковые приборы на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 12 июля, 14:19
Кобылянский: состав клубов КХЛ на сезон-2018/19 станет известен в мартеСпорт 12 июля, 14:14
Песков: позиция Кремля о судьбе договора с Татарстаном будет сформулированаПолитика 12 июля, 14:10
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированнымиПолитика 12 июля, 14:08
Эксперты обсудили результаты двухлетней работы Свободного порта ВладивостокНовости партнеров 12 июля, 13:59
Аэропорты Кубани планируют до конца года увеличить пассажиропоток на 5%Транспорт 12 июля, 13:58
Газзаев: РФ делает все, чтобы матчи ЧМ-2018 прошли в безопасной обстановкеСпорт 12 июля, 13:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Красноярского края проверит законность повышения зарплат для региональных чиновников и депутатов. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Законодательное собрание Красноярского края ранее приняло закон о повышении заработной платы депутатам и госслужащим, губернатор региона Виктор Толоконский его подписал. Как ранее рассказал ТАСС один из депутатов Заксобрания региона, в среднем зарплата народных избранников может вырасти в два раза.
"Начата проверка законности увеличения заработной платы для депутатов и госслужащих. Поправка депутатов в проект закона, предусматривающая повышение оплаты труда лиц, замещающих государственные должности края, была включена в текст закона в день заседания сессии, в связи с чем доработанный ко второму чтению законопроект до его принятия в прокуратуру Красноярского края не поступал и правовую экспертизу в прокуратуре не проходил", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе Заксобрания уточнили, что повышение зарплаты коснется не только депутатов, работающих в региональном парламенте на постоянной основе, но министров и других госслужащих. Там отметили, что зарплата госслужащих в регионе - одна из самых низких в стране, зарплата депутата Заксобрания или регионального министра в пять раз ниже депутата Госдумы.
Действующий состав Законодательного собрания Красноярского края был избран в сентябре 2016 года. Из 52 депутатов регионального парламента на постоянной основе работают 35 человек.