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Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки возросла до 34,4 тыс. га

Сибирь
13 июля, 8:44 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 13, июля. /ТАСС

Это на 3 тыс. га больше, чем накануне

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УЛАН-УДЭ, 13 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке на утро четверга составляет 34,4 тыс. га - на 3 тыс. га больше, чем накануне. Максимальный рост наблюдается на Камчатке - в 6 раз, сообщили в Авиалесоохране.

"В Сибири пожары сохраняются на уровне 19,5 тыс. га: 16,5 тыс. в Забайкалье, в Бурятии - 1,9 тыс. га, в Иркутской области - 1 тыс. га. На Дальнем Востоке рост наблюдается в Якутии: с 7,8 тыс. до 10,8 тыс. На Камчатке рост в 6 раз - с 200 га до 1,2 тыс. га. В Сахалинской области зарегистрировано 2,9 тыс. га лесных пожаров", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, есть три очага на территории Красноярского края, их общая площадь - около 7 га, к тушению привлечены 29 человек.

В Забайкальском крае задействованы более 70 человек, авиамониторинг лесопожарной обстановки проводят три самолета Cessna, к оперативной переброске парашютистов- десантников и грузов в труднодоступные места пожаров подготовлены три вертолета Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. В Бурятии работают свыше 400 человек - это сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны, пожарные-парашютисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов и местные жители, арендаторы, задействовано 125 единиц тяжелой и лесопожарной техники. В Иркутской области, где в том числе зарегистрирован локализованный пожар на 1 тыс. га в "Заповедном Прибайкалье", с огнем борются несколько десятков человек, сообщили в Минприроды области.

В Якутии, по данным республиканского департамента по лесным отношениям, зарегистрировано 20 лесных пожаров, из которых 18 действующих, еще два локализованы. Всего на тушении возгораний в регионе задействовано порядка 900 человека, в том числе 387 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, из них силы федерального резерва - 201 человек.

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