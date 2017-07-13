В Ангарске заключен под стражу до сентября пьяный водитель, сбивший полицейского

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Житель Ангарска (Иркутской области), при задержании которого пострадали двое сотрудников полиции, арестован на два месяца, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

В минувшее воскресенье водитель Toyota Mark II при попытке скрыться от преследования полиции сбил сотрудника ППС и врезался в служебный автомобиль патрульно-постовой службы. От удара машина сотрудников полиции опрокинулась, находившийся в ней полицейский получил травмы средней степени тяжести.

"Сегодня в отношении 30-летнего правонарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 сентября. До установленного судом срока ему должно быть предъявлено обвинение", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы. По данным полиции, правонарушитель был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.

В пресс-службе ГУ МВД по региону корреспонденту ТАСС сообщили, что сбитый сотрудник остается по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии, его коллега, находивший за рублем служебного транспортного средства, в - удовлетворительном состоянии.