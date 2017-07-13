Спасатели эвакуировали около 30 детей из загоревшегося корпуса лагеря под Новосибирском

"Слован" попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокамСпорт 13 июля, 9:52
СМИ: "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил "Боруссии" €85 млн за футболиста ОбамеянгаСпорт 13 июля, 9:43
Боксер Трояновский проведет еще один поединок до конца годаСпорт 13 июля, 9:17
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-ПетербургОбщество 13 июля, 9:05
СМИ: итальянский "Кротоне" ведет переговоры с футболистом "Зенита" МаурисиоСпорт 13 июля, 9:02
Первый год премьерства Терезы Мэй - искусство политического боксированияМеждународная панорама 13 июля, 7:15
Умер один из основных фигурантов дела о коррупции в ФИФА Чак БлейзерСпорт 13 июля, 6:43
Ким Чен Ын вручил награды создателям межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 13 июля, 6:06
Reuters: в Крым поставлены две новые турбины, "похожие на производимые Siemens"Экономика и бизнес 13 июля, 5:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали 28 детей и четверых взрослых из загоревшегося здания одного из корпусов базы отдыха в селе Абрашино Ордынского района Новосибирской области. При пожаре никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Сегодня в 05:11 (01:11 мск) поступил сигнал о возгорании в здании, принадлежащем коммерческой структуре и используемом для размещения отдыхающих, расположенном в районе Абрашино. Из здания были эвакуированы 32 человека, 28 детей и четверо взрослых. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к 06:00 по местному времени (02.00 мск) спасателям удалось ликвидировать пожар, ведется проливка конструкций. На месте работает дознаватель МЧС, который установить причину возгорания.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, трехэтажное деревянное здание полностью уничтожено огнем. Другой источник пояснил агентству, что причиной пожара может быть замыкание электропроводки.