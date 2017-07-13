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Спасатели эвакуировали около 30 детей из загоревшегося корпуса лагеря под Новосибирском

Сибирь
13 июля, 9:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июля. /ТАСС

При пожаре никто не пострадал

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НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали 28 детей и четверых взрослых из загоревшегося здания одного из корпусов базы отдыха в селе Абрашино Ордынского района Новосибирской области. При пожаре никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 05:11 (01:11 мск) поступил сигнал о возгорании в здании, принадлежащем коммерческой структуре и используемом для размещения отдыхающих, расположенном в районе Абрашино. Из здания были эвакуированы 32 человека, 28 детей и четверо взрослых. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к 06:00 по местному времени (02.00 мск) спасателям удалось ликвидировать пожар, ведется проливка конструкций. На месте работает дознаватель МЧС, который установить причину возгорания.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, трехэтажное деревянное здание полностью уничтожено огнем. Другой источник пояснил агентству, что причиной пожара может быть замыкание электропроводки.

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