"Томскавтотранс" закупит более 50 новых автобусов в 2017 году

ТАСС, 13 июля. Крупнейшее транспортное предприятие Томской области - "Томскавтотранс", находящееся в кризисном положении, планирует закупить более 50 новых автобусов в 2017 году в рамках плана оздоровления компании. Об этом сообщил в четверг журналистам в Томске генеральный директор управляющей предприятием компании "Р-Транс" Владимир Ильичев.

"Мы осуществляем самостоятельно перевозки, эксплуатируя 21 машину, которая ежедневно находится на линии. 22 машины на сегодняшний день оплачены, заканчивается их оформление и доставка в Томск. И 33 единицы техники из 78 предусмотренных проектом будут поставлены до ноября 2017 года", - сказал Ильичев.

Он отметил, что сейчас "Томскавтотранс" сократил прямые убытки в три раза, а на социально значимых маршрутах - в шесть раз. На безубыточную работу предприятие планирует выйти на третий год реализации проекта оздоровления, добавил Ильичев. По его словам, кредиторская задолженность предприятия достигала 70 млн рублей, и часть из нее уже выплачена за счет банковского кредита.

"Томскавтотранс" - это крупнейшее транспортное предприятие Томской области, осуществляющее пассажирские перевозки жителей Томска и области в другие города и поселки Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского, Красноярского края, Казахстана, Киргизии. Предприятие переживает длительный финансовый кризис, в конце 2015 года региональные власти заявили, что ситуацию рассчитывает исправить московский инвестор "Регион-Транс", который планирует вложить в предприятие порядка 1 млрд рублей.