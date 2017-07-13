Возбуждено дело против родителей девочки, которую нашли изможденной в степях Забайкалья

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против супругов, которые оставили свою полуторагодовалую дочь без присмотра на животноводческой стоянке в Забайкалье. Ребенок заблудился в степи, девочку нашли изможденной с солнечными ожогами, сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что родители девочки устроились на работу на животноводческую стоянку. 1 июля они изрядно выпили и уснули в вагончике, оставив детей без присмотра. Ночью девочка вышла из вагончика и ушла в неизвестном направлении", - уточнили в пресс-службе.

Утром родители не нашли ребенка, но не придали этому значение и продолжили пить. О пропаже они никуда не сообщили и дочь не искали. Лишь после поступления информации в полицию начались поиски девочки.

"Поднятые по тревоге сотрудники полиции, а также работники национального парка "Алханай" и жители села Красноярово приняли активное участие в поисковых мероприятиях. Девочку нашли около полудня 2 июля в 1,5 км от животноводческой стоянки лежащей на земле в изможденном состоянии при отсутствии пищи и воды, с солнечными ожогами. Ее жизни угрожала реальная опасность", - добавили в ведомстве.

Органы опеки в тот же день приняли решение об изъятии обоих детей из семьи и помещении их в больницу. Родители поставлены на учет во всех органах профилактики района.

Уголовное дело против родителей девочки возбуждено по материалам прокуратуры по статье УК РФ "Оставление в опасности". Прокурор района также поручил органам профилактики провести проверку о наличии в их действиях состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".