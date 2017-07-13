Алтайский моногород получит около 48 млн руб. от ФРМ на строительство дороги

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Моногород Заринск Алтайского края получит до 48 млн рублей на строительство дороги к будущему заводу, который создает на этой площадке группа компаний "Русская кожа". Средства будут направлены некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" (ФРМ), сообщил журналистам на Столыпинской конференции, открывшейся в городе Барнауле, губернатор региона Александр Карлин.

"Мы подписали первыми из регионов страны соглашение с ФРМ по второй группе моногородов (населенные пункты, которые не требуют экстренных мер, но которые необходимо диверсифицировать - прим. ТАСС). Сегодня весь пакет документов для получения средств из федерального бюджета подготовлен совместно с ФРМ. Сегодня технологическая пауза, мы надеемся, что первые средства по второй группе моногородов Заринск получит - речь идет о сумме 47-48 млн рублей на строительство дороги", - сказал Карлин.

По словам генерального директора ФРМ Ильи Кривогова, сейчас фонд ожидает решения правительства РФ по открытию финансированию - предположительно, это должно произойти в ближайший месяц, тогда в регион поступят первые средства на строительство дороги, необходимой инвестору.

"Мы будем обсуждать вопросы дальнейшего участия фонда в финансировании якроного проекта. Это первая ласточка и не последняя я считаю - у всех городов Алтайского края есть будущее, сильная интересная инициатива. Мы видим кроме комплексного развития моногородов отдельные инвестпроекты, которые хотели бы профинансировать. У нас будет вполне предметный диалог по проектам и не только Заринска, но Новоалтайска и других городов", - отметил Кривогов.

Заринск - город с 47 тыс. жителей, его градообразующее предприятие - "Алтай-Кокс", производящее кокс и химическую продукцию. В моногороде ведется строительство площадки для завода "Русская Кожа" с запланированными инвестициями более 1 млрд рублей. Как сообщалось ранее, регион начал активное взаимодействие с ФРМ в 2016 году, до недавнего времени предприятия алтайских моногородов не могли претендовать на поддержку фонда. Заключить соглашение позволили изменения в правила предоставления субсидий ФРМ.

Столыпинский форум, в этом году уже восьмой раз проходит в Алтайском крае, это площадка, где эксперты аграрной отрасли обсуждают основные векторы развития сельского хозяйства и территорий как в Сибири, так страны в целом. Участники мероприятия в этом году - более 500 человек из СФО, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Татарстана.