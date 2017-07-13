Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долгострой в Новосибирске, где голодали обманутые дольщики, завершит новый подрядчик

Сибирь
13 июля, 14:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, июля. /ТАСС

По последним данным городских властей, около 70 покупателей не имеют договора долевого участия, всего же дольщиков - более 500

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Застройщик двух долгостроев на улице Тульской в Новосибирске, квартир в которых покупатели ждут уже 13 лет, нашел нового генподрядчика для завершения объектов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании застройщика "Баутехник-Т".

"Мы подписали договор генподряда для завершения строительства с компанией "СМУ-9", - сказал ТАСС представитель компании "Баутехник-Т". СМУ-9 уже построила в Новосибирске один жилой комплекс и ведет строительство второго. По последним данным городских властей, около 70 покупателей не имеют договора долевого участия, всего же дольщиков - более 500.

Как сообщалось ранее, обманутые дольщики, заключившие с прошлым генподрядчиком, компанией "Стройцентр", предварительные договоры, а не договоры долевого участия (ДДУ), вышли в начале июня этого года на голодовку с требованием заключить с ними законные ДДУ.

По словам представителя инициативной группы обманутых дольщиков Вячеслава Лебедева, выбор нового подрядчика не означает решения проблем всех владельцев жилья. "По нашим данным, вероятно, рассчитываться с генподрядчиком будут в том числе квадратными метрами, среди которых и наши квартиры", - сказал Лебедев ТАСС.

Ранее мэрия сообщала о том, что покупатели без договоров ДДУ могут претендовать только на компенсацию средств после завершения работы правоохранительных органов и подтверждения статуса.

История долгостроя

Строительство домов по адресу ул. Тульская, 80-82 в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из- за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник-Т".

По информации региональных властей, в 2016 году между застройщиком "Баутехник-Т" и нанятым им генподрядчиком компанией "Стройцентр" возник хозяйственный спор, что привело к консервации объекта.

С октября 2016 года городским властям начали поступать обращения, что "Стройцентр" продает квартиры на Тульской без ДДУ. Граждане, вложившие деньги по предварительным договорам, объединились в общественное движение ЖК "На Тульской", и провели голодовку.

По информации прокуратуры Новосибирска, по факту мошенничества неустановленными лицами из руководства "СтройЦентр" возбуждено уголовное дело. В отношении "Баутехник-Т" ведется доследственная проверка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
2
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
3
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
4
МВД разработает миграционный кодекс России
5
Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине
6
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
7
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
Темы дня
Реклама