Долгострой в Новосибирске, где голодали обманутые дольщики, завершит новый подрядчик

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Застройщик двух долгостроев на улице Тульской в Новосибирске, квартир в которых покупатели ждут уже 13 лет, нашел нового генподрядчика для завершения объектов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компании застройщика "Баутехник-Т".

"Мы подписали договор генподряда для завершения строительства с компанией "СМУ-9", - сказал ТАСС представитель компании "Баутехник-Т". СМУ-9 уже построила в Новосибирске один жилой комплекс и ведет строительство второго. По последним данным городских властей, около 70 покупателей не имеют договора долевого участия, всего же дольщиков - более 500.

Как сообщалось ранее, обманутые дольщики, заключившие с прошлым генподрядчиком, компанией "Стройцентр", предварительные договоры, а не договоры долевого участия (ДДУ), вышли в начале июня этого года на голодовку с требованием заключить с ними законные ДДУ.

По словам представителя инициативной группы обманутых дольщиков Вячеслава Лебедева, выбор нового подрядчика не означает решения проблем всех владельцев жилья. "По нашим данным, вероятно, рассчитываться с генподрядчиком будут в том числе квадратными метрами, среди которых и наши квартиры", - сказал Лебедев ТАСС.

Ранее мэрия сообщала о том, что покупатели без договоров ДДУ могут претендовать только на компенсацию средств после завершения работы правоохранительных органов и подтверждения статуса.

История долгостроя

Строительство домов по адресу ул. Тульская, 80-82 в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из- за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник-Т".

По информации региональных властей, в 2016 году между застройщиком "Баутехник-Т" и нанятым им генподрядчиком компанией "Стройцентр" возник хозяйственный спор, что привело к консервации объекта.

С октября 2016 года городским властям начали поступать обращения, что "Стройцентр" продает квартиры на Тульской без ДДУ. Граждане, вложившие деньги по предварительным договорам, объединились в общественное движение ЖК "На Тульской", и провели голодовку.

По информации прокуратуры Новосибирска, по факту мошенничества неустановленными лицами из руководства "СтройЦентр" возбуждено уголовное дело. В отношении "Баутехник-Т" ведется доследственная проверка.