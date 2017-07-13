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Мэр: обманутые дольщики, разбившие палаточный городок в Красноярске, должны создать ЖСК

Сибирь
13 июля, 14:54 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, июля. /ТАСС

Палаточный городок с 15-30 участниками был разбит во вторник вечером на окраине города рядом с домом № 28, в котором дольщики должны были получить жилье

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КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Обманутые дольщики, разбившие палаточный городок в Красноярске, должны создать свой жилищно-строительный кооператив (ЖСК), заявил журналистам после встречи с участниками акциями в четверг глава города Эдхам Акбулатов. Палаточный городок с 15-30 участниками был разбит во вторник вечером на окраине города на улице Грунтовой рядом с домом № 28, в котором дольщики должны были получить жилье.

"Этот долгострой, который 12 лет не может быть построен, может быть достроен только совместно. Для этого участника долевого строительства должны создать жилищно-строительный кооператив", - заявил Акбулатов.

По словам главы города, данную идею поддержал губернатор края Виктор Толоконский. "Губернатор поддержал идею и поддержал создание кооператива, не передачу дома другой строительной организации, а именно кооперативу людей, обеспокоенных проблемами собственного жилья", - добавил глава города.

Позиция дольщиков

Как заявил ТАСС активный участник акции Алексей Коровин, участники акции пока не готовы свернуть палаточный городок. "Встреча с мэром частично удовлетворила нас, завтра мы встречаемся с губернатором края Виктором Толоконским, и надеемся получить ответы на свои вопросы", - заявил Коровин.

По его словам, принципиальный вопрос о том, какие меры господдержки получит кооператив. "Люди уже дважды заплатили за свое жилье, и вопрос об объемах и мерах господдержки для нас принципиален. Нам сегодня глава города пока не ответил на этот вопрос", - подчеркнул Коровин. Также он отметил, что для финансирования достройки дома могут использоваться имущественный комплекс фирмы-застройщика, находящейся в состоянии банкротства.

История вопроса

Первоначально строительством дома на улице Грунтовой, 28 занималась компания "Красноярец плюс", но в 2012 году она была признана банкротом. Стройка была передана "Сибстройнвесту", которая для привлечения дополнительных средств решила достроить к дому еще двухподъездную секцию, и собрала с дольщиков дополнительную плату. "Первоначально за двухкомнатную квартиру я заплатил 2 млн рублей, потом при переходе к новому застройщику я доплатил еще 900 тысяч рублей", - отметил Коровин.

В 2015 году стройка была вновь заморожена, а в мае 2017 года в компании "Сибстройинвест" было введено внешнее наблюдение. По данным активистов, свое жилье не получили порядка 460 дольщиков.

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