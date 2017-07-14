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Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки сократилась почти на 40%

Сибирь
14 июля, 7:35 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, июля. /ТАСС

Площадь пожаров уменьшилась на 15,1 тыс. га и составила 19,2 тыс. га

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за минувшие сутки сократилась почти на 40% - до 19,2 тысячи гектаров, сообщает в пятницу федеральная Авиалесоохрана.

"Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась на 15,1 тыс. га и составила 19,2 тыс. га. В Сибири пожары остались в Бурятии (2 тыс. га), в Иркутской области (1 тыс. га)" - сообщили в ведомстве.

При этом в Забайкалье, где накануне были зарегистрированы пожары на площади 16,5 тысячи гектаров, по данным на пятницу, горят только 42 га. Некоторые возгорания на севере и северо-востоке края, как сообщили в региональном Минприроды, перестали тушить, поскольку они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на ликвидацию превышают возможный ущерб.

В Бурятии тушат шесть лесных пожаров. "Из них два очага локализовано, и четыре продолжают действовать", - уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Ситуация на Дальнем Востоке

На севере Сахалина продолжаются работы по тушению крупного пожара, действующего в Охинском районе с 6 июля. На данный момент возгорание локализовано на площади около 2,9 тысячи гектаров. "В настоящее время работы идут по кромке пожара. В работах задействованы вертолеты с водосливным устройством", - сообщили ТАСС в диспетчерской службе Сахалинской авиабазы.

В Якутии площадь лесных пожаров за сутки выросла на 900 гектаров - до 11,7 тысячи, сообщили в республиканском Департаменте лесного хозяйства. По данным ведомства, локализованы 3 из 22 очагов возгорания.

Всего с начала пожароопасного сезона на охраняемой территории в Якутии зафиксированы 203 природных пожара общей площадью 22,3 тысячи га. При этом на труднодоступных и удаленных территориях общая площадь 79 зарегистрированных термоточек достигает 403,9 тысячи га (в том числе 263,3 тысячи - в лесах).

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