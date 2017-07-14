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В четырех регионах Сибири объявлено штормовое предупреждение

Сибирь
14 июля, 7:38 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, июля. /ТАСС

На территории Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев ожидаются ливневые дожди, грозы и град, скорость ветра может достигать 25 м/с

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© ТАСС/Игорь Катаев

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено на ближайшие двое суток в четырех сибирских регионах. Как сообщили в пятницу в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

"В ближайшие двое суток в четырех регионах Сибири будет действовать штормовое предупреждение. По данным территориальных подразделений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Ветер порывистый, скорость ветра может достигать 25 м/с", - говорится в сообщении СРЦ.

Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются также в Республике Алтай, Приморском крае и Якутии, синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 18 м/с. В Республике Алтай и Приморье возможны порывы ветра до 23 м/с.

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