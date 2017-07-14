Села Новосибирской области с населением свыше 250 человек обеспечат интернетом к 2021 году

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НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Новосибирские власти обеспечат высокоскоростным доступом в интернет все села региона с населением более 250 человек к 2021 году. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.
"Мы будем синхронизировать нашу областную программу, догоняя федеральные усилия. Поэтому у меня есть некая уверенность, что в 2020 году задача по обеспечению жителей (сел с населением свыше 250 человек) будет выполнена, и мы в дальнейшем пойдем по обращениям жителей сел, которые меньше 250 человек населяет", - сказал Дюбанов.
Как ранее сообщалось, на реализацию программы обеспечения доступом в интернет малых сел, в которых проживают 250-500 человек, планируется выделить порядка 1 млрд рублей. Финансируют проект бюджет и оператор связи "Ростелеком", который проводит работы по монтажу оптоволоконных сетей и телекоммуникационного оборудования. В этом году, пояснил Дюбанов, областной бюджет выделит на обеспечение сел доступом в интернет 125 млн рублей.
Ранее Дюбанов сообщал журналистам, что программа предусматривает подключение к интернету 279 малых сел региона и прокладку в регионе около 4 тыс. км оптоволоконных сетей.
В этом году в регионе в рамках областной программы будет проложено 317 километров оптоволоконного кабеля, в 27 населенных пунктах будет организовано 1,229 тыс. точек доступа в интернет. Они располагаются в школах, сельсоветах, медицинских учреждениях и других социальных объектах.