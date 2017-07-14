В Омской области впервые зарегистрирована атипичная чума свиней

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Вспышка атипичной чумы свиней (АЧС) впервые зарегистрирована на территории Омской области, заявил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов. Все поголовье свиней в пятикилометровой зоне будет уничтожено, введен карантин.

"Впервые на территории Омской области зарегистрирована атипичная чума свиней. Заболевание обнаружено в личном подсобном хозяйстве в поселке Верблюжье Саргатского района. Были взяты пробы, которые сегодня подтвердили наличие вируса АЧС", - уточнил Чекусов.

По его словам, заболевшие свиньи ликвидированы, их туши и деревянные постройки, в которых они содержались, сожжены. Из пятикилометровой зоны запрещен вывоз продукции свиноводства, все поголовье (около 100 животных) будет уничтожено. "Владельцы свиней получат компенсацию из резервного фонда Омской области, цена за кг живого веса будет выше, чем на рынке", - отметил министр.

Он подчеркнул, что вспышка заболевания не отразится на жизни Омска. "Человеку вирус не передается. Омские свинокомплексы имеют 3-4 уровень защиты, на них введены дополнительные меры", - сказал Чекусов.

Руководитель регионального ГУ МЧС Владимир Корбут сообщил, что в поселке Верблюжье в пятницу будет проведена комиссия по чрезвычайной ситуации, на которой Саргатскому району будет рекомендовано ввести режим ЧС. Источник возникновения заболевания устанавливается, взяты пробы корма, сотрудники Минприроды и охотники прочесывают территорию в поисках диких кабанов. Карантин будет действовать в течение 30 дней, в пятикилометровой зоне в течение года будет запрещено разводить свиней.