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Эшелон с военной техникой из Китая прибыл в Новосибирск для участия в конкурсе АрМИ-2017

Сибирь
14 июля, 12:01 UTC+3 ТАСС

Китайские военные будут состязаться в конкурсе механиков-водителей разведывательных подразделений на боевых машинах пехоты, внедорожниках и грузовой технике

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ТАСС, 14 июля. Эшелон с военной техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Новосибирск для участия в международном конкурсе разведчиков в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Китайские боевые машины пехоты, внедорожники и грузовая техника выехали железнодорожным транспортом из южного города Гуанчжоу 28 июня и сегодня прибыли на станцию разгрузки Новосибирск-Южный. Эшелон в общей сложности преодолел почти пять тысяч километров. После разгрузки технику доставят в специально оборудованные места хранения, в которых предусмотрена возможность ее технического обслуживания и подготовки к предстоящим состязаниям. На данной технике китайские военные будут состязаться в конкурсе механиков-водителей разведывательных подразделений", - отметили в пресс-службе.

В международном конкурсе "Отличники войсковой разведки - 2017", который пройдет с 29 июля по 6 августа на полигоне Кольцово под Новосибирском, примут участие команды из Белоруссии, России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Египта, Зимбабве и Китая.

Разведчикам предстоит пройти пять этапов, включающих стрельбу из различных видов оружия, вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности, выполнение нормативов по посадке и высадке из вертолета, выход разведывательного отделения в тыл противника, а также проведения разведывательной засады.

Ранее ТАСС сообщал, что более 3,5 тысячи военных из 29 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки примут участие в Армейских международных играх. АрМИ-2017 состоят из 28 конкурсов по различным видам военно- технических специальностей. Игры пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае.

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