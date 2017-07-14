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Более 40 домов построят в пострадавшем от масштабных пожаров поселке под Красноярском

Сибирь
14 июля, 12:05 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, июля. /ТАСС

В мае огонь уничтожил 34 дома в поселке Стрелка, без жилья остались 224 человека

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Сгоревшие дома в поселке городского типа Стрелка. 25 мая 2017 г.

Сгоревшие дома в поселке городского типа Стрелка. 25 мая 2017 г.

© Михаил Почуев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 июля. /ТАСС/. Свыше 40 домов построят в поселке Стрелка на Енисее для погорельцев, чье жилье уничтожил сильный пожар 24 мая текущего года. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

"На строительной площадке работает буровая техника, в ближайшие дни рабочие начнут заливать фундаменты домов. Всего будет построен 41 дом", - сказали в пресс-службе.

В мае огонь уничтожил 34 дома в поселке, без жилья остались 224 человека. В пресс-службе пояснили агентству, что разница между числом сгоревших и планируемых к строительству домов объясняется тем, что несколько из них были на двух хозяев.

По словам главы Лесосибирска Андрея Хохрякова, к строительству все готово, завезено необходимое оборудование и техника, к площадке подвели электроснабжение, работы будут проводиться в две смены, к 15 сентября погорельцы получат ключи. Участок под строительство выделен на месте бывшего склада готовой продукции шпалозавода. Среди местных жителей появилось опасение, что из-за этого площадка может не пригодна для возведения жилья.

"Вся необходимые работы проведены, анализы сделаны, есть заключение, подписанное региональным министерством природных ресурсов, есть согласование с другими ведомствами о том, что площадка пригодна для строительства микрорайона", - отметил вице-премьер правительства края Юрий Захаринский, курирующий восстановление поселка.

В время пожаров 24 мая в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть сгорело более 130 домов, число погорельцев составило около 700 человек, трое погибли.

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