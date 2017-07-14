В Кузбассе добровольные пожарные помогли ликвидировать пожар

ТАСС, 14 июля. Добровольные пожарные помогли ликвидировать пожар в Крапивинском районе Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

Возгорание построек произошло в селе Банново, глава которого вызвал пожарных. "Существовала угроза перехода огня на соседний дом. Сотрудники пожарной охраны немедленно выехали на вызов. К моменту их прибытия на месте уже работали добровольные пожарные села Банново", - рассказали в ГУ МЧС.

Благодаря оперативному реагированию добровольцев и их слаженной работе еще до приезда профессионалов им удалось самостоятельно локализовать огонь и не дать ему распространиться на соседние строения. "Совместными усилиями профессионалов и добровольных огнеборцев пожар был полностью ликвидирован менее, чем за пять минут", - отметили в ГУ МЧС.

По предварительной оценке специалистов причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.