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ОНФ с МЧС добиваются соблюдения лесопользователями пожарной безопасности на Алтае

Сибирь
14 июля, 13:00 UTC+3 ТАСС

Проверка была начата после получения жалоб от жителей ряда сел Турочакского и Майминского районов на захламленность арендуемых лесопользователями территорий

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ТАСС, 14 июля. Активисты Общероссийского народного фронта совместно со специалистами Главного управления МЧС России по Республике Алтай проводят проверки лесопользователей на предмет исполнения ими договорных обязательств по обеспечению пожарной безопасности на арендуемых территориях. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Алтай.

"В адрес регионального отделения Общероссийского народного фронта по Республике Алтай поступают жалобы от жителей ряда сел Турочакского и Майминского районов по вопросу захламленности на территориях, арендуемых лесопользователями, что негативно воздействует на экологическую обстановку в регионе, а также на пожарную безопасность населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Возгорание порубочных остатков, валежника, мусора может привести к переходу пожара в лесной массив и на населенные пункты. При ветреной погоде даже незначительный источник огня может привести к катастрофическим последствиям: уничтожить жилые строения и угрожать жизни людей.

"Активисты ОНФ и сотрудники МЧС посетили Турочакский и Майминский районы, с представителями Рослесхоза осмотрели участки, создающие пожароопасную ситуацию. Лесопользователям было настоятельно рекомендовано убрать порубочные остатки, мусор на арендуемых территориях", - сообщает республиканский главк МЧС.

Активисты ОНФ и сотрудники МЧС наметили конкретные шаги, которые будут реализованы в ближайшие месяцы для полного решения данной проблемы.

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