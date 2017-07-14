Регионы Сибири приняли превентивные меры в связи с африканской чумой свиней в Омске

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Регионы Сибири начали принимать меры во избежание распространения африканской чумы свиней (АЧС), вспышка которой зафиксирована в Омской области. Приход этого заболевания в Сибирь ожидали гораздо позже, и его вспышка может повлиять на экспорт свинины, сообщил ТАСС и. о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

"Ситуация выходит из-под контроля. Мы прогнозировали, что АЧС придет к нам через три года, оказалось, раньше. После вспышки в Иркутске Китай закрылся (от поставок свинины из региона - прим. ТАСС). И вот случай в Омске", - сказал Лещенко.

Он отметил, что поставлять свинину в Китай планировал новосибирский свинокомплекс "Кудряшовский", который хорошо защищен от заражения, и АЧС ему не угрожает, однако, вспышка заболевания в Иркутске вынудила отложить эти планы. Под угрозой находятся мелкие фермерские хозяйства. Сейчас в правительстве РФ обсуждается вопрос о компенсации таким небольшим предприятиям и переводе их на производство другой продукции, например, мяса кроликов.

Принимаются превентивные меры

Как сообщила ТАСС начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора и лабораторного контроля управления Россельхознадзора по Новосибирской области Надежда Никулина, проверки хозяйств, занимающихся разведением свиней, а также рейды по местам продажи мяса проводятся регулярно с 2008 года, когда было зарегистрировано это заболевание.

"Сейчас мы переориентируемся на омское направление, в частности, трассу М-51 (соединяющую Новосибирск и Омск), где совместно с правоохранительными органами будут проходить внеплановые рейды на предмет обнаружения торговли мясом без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы", - сказала Никулина, отметив, что рейды будут проводиться и на других направлениях, куда может попасть свинина из Омска, а проверок производителей мяса станет больше.

Как пояснила ТАСС заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, на данный момент региональные власти анализируют, были ли поставщики свинины в Кузбасс из Омска. Оборот их продукции в области планируется прекратить.

Превентивные меры принимают и такие крупные производители свинины как Алтайский и Красноярский края. В районы и заинтересованные органы направлены предупреждения.

Вспышка АЧС в Омской области

Вспышка АЧС в Омской области зарегистрирована впервые в серел Верблюжье, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов. Заболевшие свиньи ликвидированы, деревянные постройки, где их содержали, сожжены. В зоне заражения введен карантин, вывоз продукции свиноводства из нее запрещен, а все поголовье свиней в пятикилометровой зоне - около 100 особей - будет уничтожено.

Владельцы свиней получат компенсацию, а на свинокомплексах региона вводятся дополнительные меры защиты. Специалисты устанавливают источник заражения, исследуются пробы корма, охотники прочесывают территорию в поисках диких кабанов.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание неопасно.